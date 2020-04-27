صحة الرصافة:سنغلق هذه المناطق بسبب كورونا

2020/04/27 | 23:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حدد مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، اليوم الاثنين، المناطق التي سيعتمد فيها اجراء الحظر الشامل وآلية تنفيذه، وذلك على خلفية تسجيلها اعدادا مرتفعة من الإصابات بكورونا.وقال الحلفي، في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، إن “وزارة الصحة وخلال اجتماع لها اليوم مع دائرة صحة الرصافة وبوجود الوكيل الاداري […]

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