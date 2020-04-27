تسيير دوريات روسية تركية في كوباني وأخرى أمريكية في الدرباسية

2020/04/27 | 23:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع تسيير القوات التركية والروسية دورية مشتركة في ريف مدينة كوباني، سيرت القوات الأمريكية دورية عسكرية جنوبي مدينة #الدرباسية، في حادثة هي الأولى منذ أن شنت تركيا عملية عسكرية على شمالي شرقي سوريا تحت…

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