خام برنت يتراجع إلى أقل من 20 دولاراً

2020/04/27 | 23:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تراجع خام برنت عن مستوى 20 دولارا للبرميل وهوى الخام الأمريكي 25 في المئة يوم الاثنين مدفوعين بهروب المستثمرين المتوترين من خام القياس الأمريكي بسبب نقص في قدرات التخزين المتاحة للتعامل مع انهيار في الطلب ناتج عن جائحة فيروس كورونا.

وحتى مع اتخاذ حكومات حول العالم خطوات مبدئية نحو تخفيف القيود على الحركة لمساعدة الاقتصادات، فإن الطلب العالمي على الوقود ما زال ضعيفا.

والطلب على الوقود منخفض 30 بالمئة والتخزين يصبح شيئا ثمينا مع امتلاء حوالي 85 بالمئة من منشآت التخزين البرية حول العالم الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات من كبلر.

وما زالت المخاوف الاقتصادية تضرب السوق.



ومن المتوقع أن ينكمش الناتج الاقتصادي العالمي 2 في المئة هذا العام، أو أسوأ مما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية، بينما انهار الطلب 30 في المئة بسبب الجائحة.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 4.16 دولار، أو 24.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 12.78 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.45 دولار، أو 6.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 19.99 دولار للبرميل.

وسجلت عقود النفط ثالث أسبوع لها على التوالي من الخسائر الأسبوع الماضي بهبوط بلغ 24 بالمئة لبرنت و7 بالمئة للخام الأمريكي.



وهبطت الأسعار في ثمانية من الأسابيع التسعة الماضية.

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