عاجل: اصابة منتسبين اثنين خلال اشتباك مع عناصر داعش شمال شرقي ديالى

2020/04/27 | 23:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باصابة منتسبين اثنين خلال اشتباك مع عناصر داعش شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "القوات الامنية اشتبكت مع عناصر من داعش حاولوا شن هجوما على نقاط في منطقة الكبة بأطراف ناحية العبارة ضمن منطقة الوقف شمال شرقي ديالى".

واضاف ان "الحصيلة هي اصابة منتسبين اثنين من الشرطة خلال الاشتباك"،

علما ان القاطع المذكور يشهد تكرار الخروقات الامنية مؤخرا.





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