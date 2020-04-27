بعودة المسابقات الكروية..اقتراح للفيفا بشأن عدد التبديلات

2020/04/27 | 23:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين ، اقتراحا جديدا بشأن إجراء تغيير في عدد التبديلات خلال المباريات عندما تعاود المسابقات الكروية التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.واقترح الاتحاد الدولي إجراء خمسة تبديلات بدلاً من ثلاثة في النظام المعمول حالياً، وذلك بهدف مساعدة اللاعبين لمواجهة البرنامج المضغوط من المباريات التي سيواجهونها في الفترة المقبلة.وحسب متحدث باسم الـ"فيفا" فقد تم نقل الاقتراح إلى المجلس الدولي لكرة القدم (ايفاب) الذي يشرع قوانين اللعبة من أجل اعتماده رسمياً قبل أن يدخل حيز التنفيذ في مختلف البطولات المحلية الوطنية.وقال الاتحاد الدولي: "عندما تعاود المسابقات، سيكون الجدول مزدحماً مع عدد أكبر من المباريات من الأوقات العادية".وأضاف الفيفا: "سلامة اللاعبين هي أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الدولي.ما يقلق هو النسق المتصاعد للمباريات الذي يمكن أن يعزز من مخاطر إمكانية الإصابات".ولهذا الأمر أوعز الفيفا إلى المجلس الدولي اقتراحاً يقضي "بتليين المادة 3 من قانون اللعب مؤقتا من أجل السماح بعدد أكبر من البدلاء".وستتمكن الفرق بالتالي من إجراء خمسة تبديلات خلال الوقت الأصلي بالإضافة إلى بديل سادس في الوقت الإضافي كما أوضح الفيفا.ومن المفترض أن يدرس المجلس الدولي اقتراح الفيفا بسرعة لأن بعض البطولات قد تعود في وقت قريب.ويمكن لهذا الإجراء أن يستمر طوال موسم 2020-2021 مع إمكانية تطبيقه في كأس أوروبا 2020 التي أرجئت إلى صيف 2021 بحسب مصدر مقرب من الفيفا.

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