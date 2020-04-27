المساءلة تعلن

2020/04/27 | 23:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت ھيأة المساءلة والعدالة، الاثنين، سلامة الاسماء المرشحة للكابينة الوزارية المرسلة من قبل رئيس الوزراء المكلف،مصطفى الكاظمي،من اجراءاتھا.وقال رئيس الھيئة، باسم البدري، في لقاء تلفزيوني تابعته " كلكامش برس " ،ان "ھيئة المساءلة والعدالة أنھت عملية التدقيق للأسماء المرسلة من قبل الكاظمي التي تضمنت القائمة الاولى 17 وزيرا، ثم ارفقت بقائمة تتضمن اربعة اسماء بعدھا بـ 7 أسماء ومن الممكن إضافة أسماء أخرى"، مبينا أن "جميع الاسماء المرسلة لم يؤشر عليھا من حيث اجراءات المساءلة والعدالة".وأضاف رئيس الھيئة،ان "المكلف الاول محمد توفيق علاوي، ارسل في حينھا قائمة بـ40 مرشحا، وكانت جميعھا سليمة في حين لم يرسل المكلف الثاني (عدنان الزرفي) اي قائمة تخص المرشحين للكابينة الوزارية قبل اعتذاره عن التكليف".وتابع البدري، ان "آلية تدقيق الاسماء المرسلة من قبل المكلف يتضمن طلب الاسم الرباعي والتولد ومحل السكن يتم مطابقتھا بقاعدة البيانات المتوفرة عن الھيئة لجميع الكادر الحزبي قبل 2003 وجميع منتسبي الاجھزة الامنية، مؤكدا ان مدة التدقيق لاتتعدى الساعتين".

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