2020/04/27 | 23:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي، الاثنين، هبوطا حادا جديدا، بنحو 25%، مع تراجع سعر مزيج “برنت” للنفط القياسي الأوروبي حوالي 7%.وأنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي جلسة التداول اليوم منخفضة 4.16 دولار، أو 24.6%، عند 12.78 دولار للبرميل.بينما سجلت عقود “برنت” عند التسوية 19.99 دولارا للبرميل، منخفضة 1.45 دولار أو 6.8%.وعلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهيار جديد للخام الأمريكي مع تراجع سعر “برنت”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهيار جديد للخام الأمريكي مع تراجع سعر “برنت”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).