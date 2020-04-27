احباط هجوم لداعش الارهابي على نقطة للشرطة في ديالى

2020/04/27 | 23:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، عن احباط هجوم شنه داعش على نقطة مرابطة لطوارى الشرطة شمال شرق بعقوبة.وقال مدير ناحية العبارة(14كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “طوارى الشرطة احبطت هجوم داعشي على نقطة مرابطة امنية في قرية الكبة في اطراف العبارة لافتا الى ان مفوض اصيب […]

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