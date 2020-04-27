القبض على ٣١٥١٠ مخالفاً لحظر التجوال في بغداد

2020/04/27 | 23:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على ٣١٥١٠ مخالفاً لحظر التجوال منذ تطبيقه .

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "الغد برس" إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٧ نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ٣١٥١٠ مخالفاً، كما حجزت ١٦٦٧ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات٧٦١٩٩ غرامة، كما سهلت دخول ٥٢٤٧٨ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

وشكرت القيادة "جميع المواطنين الملتزمين باجراءات الحظر"، مؤكدة انها "مستمرة في محاسبة المخالفين".

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