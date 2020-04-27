بعد اتهام قوى شيعية بتدبيرها .. وفد كردي الى بغداد لبحث ازمة

2020/04/27 | 23:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان صبري ،الاثنين ،ان وفد حكومة الإقليم سيعود إلى بغداد هذا الأسبوع.واوضحت صبري في تصريح لوسائل الاعلام الكردية ،ان وفد حكومة إقليم كردستان سيزور مرة أخرى بغداد ،هذا الأسبوع ، للتفاوض في شان قرار عدم ارسال الرواتب إلى الاقليم مشيرة الى انها " سياسية بامتياز وليست قانونية".واضافت "وفق مبادئ الموازنة في العراق فانه لا مشكلة تعترض إرسال الأموال، ولكن الآن يتحدثون عن المادة 27 من قانون الإدارة المالية، والتي لم تتطرق إلى قطع حصة الاقليم ولكنها نصت على اتفاق الجانبين إزاء الإنفاق المالي لوضع الموازنة على هذا الاساس".ويتهم الوفد الكردي المفاوض ، قوى شيعية متنفذة بالوقوف وراء قرار وقف ارسال رواتب الاقليم ،وافشال الاتفاق النفطي مع بغداد لغايات سياسية .واجرى وفد وزاري من اقليم كردستان زيارة إلى بغداد في 19 من الشهر الجاري، التقى خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية بمن فيهم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الذي لا يزال يدير حكومة تصريف أعمال يومية بصلاحيات محدودة.

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