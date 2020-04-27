الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تنتهي قريباً

2020/04/27 | 23:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر مدير منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريبا، فيما عبر عن "قلقه العميق" من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية، لا سيما على الأطفال.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، في جنيف "الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء"، مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في إفريقيا وشرقي أوروبا وأميركا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية.

وتابع قائلا "أمامنا طريق طويلة والكثير من العمل"، مضيفا انه استنادا إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين، فإنه جرى الإبلاغ عن تواجد نقص في لقاحات الأمراض الأخرى، في 21 دولة، بسبب القيود المفروضة على الحدود نتيجة جائحة كورونا.

وأشار إلى أن "عدد حالات الإصابة بالملاريا قد يتضاعف في دول إفريقيا جنوبي الصحراء، يجب عدم حدوث ذلك.



نعمل مع الدول لدعمها".

وعد مدير منظمة الصحة العالمية أنه "كان على العالم الاستماع" إلى المنظمة التي حذرت من فيروس كورونا المستجد منذ نهاية كانون الثاني، مشددا على أن السلطات الصحية العالمية لا يمكنها إجبار الدول على تنفيذ توصياتها.

واستطرد "كان على العالم الاستماع بانتباه إلى منظمة الصحة العالمية، لأن حال الطوارئ العالمية أعلنت في 30 كانون الثاني"، مع تسجيل 82 إصابة بالفيروس خارج الصين ولكن من دون إحصاء وفيات.

وبلغ عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى اليوم الاثنين ٣ ملايين و ٣ آلاف و١٠١، اما الوفيات فبلغت ٢٠٨ الاف و ١٣٨ في انحاء العالم.

وكان تحذير قد صدر للأطباء يشير إلى تزايد أعداد الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد وظهور أعراض خطيرة عليهم، بعدما كانت الدراسات الأولية في وقت مبكر من ظهور الفيروس تقلل من احتمالية إصابتهم.

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