العراق يعلن حالة وفاة واحدة و27 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/27 | 23:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق وذكر بيان للوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين انه تم فحص (٢٣١١) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٧٣٧٨٢) واضافت انه […]

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