غرامات مالية بحق سوريين خالفوا حظر التجوال في تركيا

2020/04/27 | 23:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حررت غرامات مالية بحق سوريين في #تركيا، بسبب مخالفات قاموا بها أثناء فترة #حظر_التجول في المدن التي يقطنون بها.وتلقى لاجئ سوري، يملك محل بقالة في ولاية #كهرمان_مرعش، مساء أمس الأحد، مخالفة بسبب افتتاحه الدكان…

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