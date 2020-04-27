احتجاجات في الرفاعي لليلة الثانية على التوالي

2020/04/27 | 23:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تجددت، اليوم الاثنين، الاحتجاجات في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار لليلة الثانية على التوالي ، فيما دخلت الاجهزة الامنية حالة الانذار “.وقال مصدر مطلع ، ان ” محتجين قطعوا الشوارع بالاطارات المشتعلة بالنيران مطالبين بتسمية قائممقام من اهالي القضاء بدلا عن القائممقام الذي كلف قبل ايام بادارة القضاء بالوكالة “.وشهد […]

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