2020/04/27 | 23:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… بعد اتهامات أوروبية وأميركية طالتها على مدى الأيام الماضية، ونفي سابق، كررت الصين اليوم تبرؤها من التضليل بشأن فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، مصيباً 3 ملايين إنسان، بعد أن ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية بإقليم هوبي.وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، خلال مؤتمر صحافي الاثنين أن بلاده ضحية.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين ترد الاتهامات عنها: نحن ضحية الوباء أيضاً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين ترد الاتهامات عنها: نحن ضحية الوباء أيضاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).