قلق في بريطانيا من أعراض شبيهة بـ”كورونا” تصيب الأطفال

2020/04/27 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبه أطباء بريطانيون، إلى تزايد عدد الأطفال الذي تتدهور صحتهم بشكل خطير من جراء أعراض شبيهة بما يحدث في مضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وهذا الارتفاع لوحظ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لدى أطفال من مختلف الأعمار، وتم رصد حالة متقدمة من الالتهاب تستدعي عناية مركزة.وصدر هذا التحذير “العاجل”، من قبل جمعية العناية المركزة […]

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