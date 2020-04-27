الوفيات تتراجع في بريطانيا.. وتستأنف الصعود بفرنسا وإيطاليا

2020/04/27 | 23:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الاثنين، إن 360 شخصاً آخرين لقوا حتفهم بسبب كوفيد-19 في المستشفيات البريطانية، ليصل العدد الإجمالي إلى 21092.وتمثل الزيادة بواقع 360 حالة أقل عدد يومي للوفيات منذ أربعة أسابيع.وربما يتغير هذا العدد تماما بعد استكمال الإبلاغ عن الحالات المسجلة في مطلع هذا الأسبوع.وقال هانكوك […]

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