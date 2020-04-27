كردستان : تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/04/27 | 23:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)….اليوم الاثنين إن عدد الاشخاص الذين تم حجرهم في الاقليم بلغ (9031) شخصا بقي منهم الان (1512) في الحجر في (33) مكانا مختلفا، منهم (464) شخصا في […]

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