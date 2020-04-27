نائب عن الحكمة: اجتماع الآن مع الكاظمي في منزل العامري لتغيير اسماء الكابينة الوزارية

2020/04/27 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة علي العبودي ، الاثنين، عن عقد اجتماع مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لتغيير اسماء الكابينة الوزارية.

يتبع ..

بغداد اليوم - بغداد

تحدث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة العليا عن رفع حظر التجوال الجزئي وارتفاع عدد الاصابات بكورونا.

بغداد اليوم - بغداد

نفت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، الاثنين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريح نسب اليها بشأن تنازل القوى الكردستانية عن دعم فؤاد حسين لحقيبة المالية.

وقالت الدليمي في بيان صادر عن مكت

بغداد اليوم _ كردستان

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الاثنين، أن وفد حكومة الاقليم الذي سيزور بغداد خلال الأيام المقبلة سيبلغ المسؤولين استعداد كردستان تسليم مستحقات النفط كاملة شرط صرف بغداد لرواتب الموظفين والموازنة

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