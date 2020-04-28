2020/04/28 | 00:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف محولة كهربائية واصابة منتسب بفوج الطوارئ بهجوم لـ'داعش' في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف محولة كهربائية واصابة منتسب بفوج الطوارئ بهجوم لـ'داعش' في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).