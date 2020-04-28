بين الرئاسة والقضاء: الصراعات الداخلية تشتد في إيران

2020/04/28 | 00:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالها حال الكثير من الدول، تعاني #إيران من انقسامات وصراعات داخلية سياسية بالجملة.صحيحٌ أنها حكومة تحت إشراف مباشر من المرشد #علي_خامنئي، إلا أن هذا لا يمنع من وجود الصراعات.الصراعات منذ سنوات بين حزبين…

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