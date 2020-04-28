حلقة مهمة من برنامج تحت خطين تناقش ملفات التخطيط والكهرباء والاعمار والنقل

2020/04/28 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف برنامج تحت خطين على قناة العراقية الاخبارية الذي يقدمه الزميل كريم حمادي، في حلقة اليوم الاثنين، وزراء التخطيط والكهرباء والاعمار والنقل، وناقشت الحلقة ملفات عديدة تتعلق بعمل الوزارات المذكورة والتحديات التي تواجهها.

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