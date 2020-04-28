2020/04/28 | 00:27 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني يعلن اصابة شرطي بتعرض داعشي على ناحية العبارة بديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 00:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يعلن اصابة شرطي بتعرض داعشي على ناحية العبارة بديالى) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يعلن اصابة شرطي بتعرض داعشي على ناحية العبارة بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).