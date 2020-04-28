نائب عن الحكمة يكشف حقيقة منح تياره 3 وزارات بحكومة الكاظمي ويؤكد: الكابينة لن تمر الا باتفاق هذين الطرفين


نائب عن الحكمة يكشف حقيقة منح تياره 3 وزارات بحكومة الكاظمي ويؤكد: الكابينة لن تمر الا باتفاق هذين الطرفين
2020/04/28 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة، علي العبودي، الاثنين (27 نيسان 2020)، حقيقة منح رئيس الحكومة المكلف مصطف...

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