2020/04/28 | 00:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستيلاء على درجات نارية ضمن عملية مشتركة شمال نهر الفرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 00:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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