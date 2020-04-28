هذا ما حدثني به الشهيد قاسم سليماني عام ٢٠٠٦

2020/04/28 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم فالح الخزعلي..السلام عليكم وانا اتابع ما يكتب عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحصار عليها في ظل الجهل والهجمة الإعلامية والحصار الأمريكي حتى على القضايا ذات البعد الإنساني والصحي خاصة عند ظهور وباء فايروس كورونا وتعطيل الحياة في العالم وانهيار للاقتصاد العالمي وموت أكثر من ١٠ آلاف واصابات ستصل إلى ٣٠٠ الف والمعركة بين الوجود والموت […]

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