الفتح يرد على محاصصة الكاظمي: الوضح حرج ويتطلب اشخاص كفوئين ونزيهين

2020/04/28 | 00:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة “العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، على معلومات تتعلق بمفاوضات تشكيل حكومة الرئيس المكلف مصطفى الكاظمي واعتراض تحالف الفتح على كابينته التي بنيت على اساس المحاصصة.وبحسب المعلومات التي تداولتها وسائل اعلامية فان “تحالف الفتح أبلغ الكاظمي، رفضه لاسلوب المحاصصة الذي اعتمده بتشكيل الحكومة، ورفضه الاشتراك فيها”.وتفيد المعلومات ان “موقف تحالف الفتح ياتي بعد […]

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