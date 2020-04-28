التضامن قضية الساعة / حول فشل سياسات الاتحاد الاوربي في مواجهة الأزمة - رشيد غويلب

2020/04/28 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب اجرت جريدة "نيوز دويجلاند اليسارية حوار مع مارتن شيرديفان الرئيس المشارك لكتلة اليسار في البرلمان الأوربي.



يقودو شيرديفان البالغ من العمر 44 عاما مع زميلته الفرنسية مانون أوبري كتلة اليسار التي تضم 39 نائبا، الذين يمارسون الجزء الأكبر من نشاطهم البرلماني، بسبب كورونا من مكاتبهم المنزلية.



وقد قدمت الكتلة الى اللجنة الإقتصادية في البرلمان الأوربي ورقة تتضمن خطة لتجاوز ازمة انتشار الوباء.



وتناول البر ......





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