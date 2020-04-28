تجريبية ديفيد هيوم بين الريبية والذاتية - زهير الخويلدي

2020/04/28 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي استهلال"كن فيلسوفًا ، ولكن في وسط فلسفتك ، كن دائمًا إنسانا"ولد ديفيد هيوم عام 1711 في إدنبره باسكتلندا في عائلة من طبقة النبلاء.



درس الحقوق في كلية المدينة، على غرار والده المحامي ، الذي توفي بعد ولادته ببضع سنوات.



قرأ الشعراء اللاتينيين والفلاسفة اليونانيين ، وخاصة الرواقيين والريبيين ، والكتاب المعاصرين مثل ديكارت ولوك.



كما اكتشف فكر نيوتن في اتصال مع معلميه ، وتلاميذ العالم البريطاني ا ......





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