تقارير حول مخالفات جسيمة في برنامج رامز

2020/04/28 | 00:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام في مصر، إن اللجنة تناقش مخالفات البرامج والإعلانات وتقارير لجان الرصد حول أداء الشاشات في شهر رمضان، وما إذا شابتها مخالفات.وأضاف شوقي في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة تناقش تقارير الرصد حول المخالفات الجسيمة التي شابت برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال، […]

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