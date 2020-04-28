2020/04/28 | 00:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان لإهانته للدولة المصرية في مسلسل البرنس، بسبب تمزيقه لجواز السفر المصري في أولي حلقات المسلسل، حيث يجسد دور شاب يعمل في ورشه ويرغب في السفر للعمل في الخليج، ولكن والده يطلب منه عدم السفر، فما كان من محمد رمضان إلا تمزيق جواز سفره لإرضاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : محمد رمضان متهم بالإساءة للدولة المصرية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : محمد رمضان متهم بالإساءة للدولة المصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).