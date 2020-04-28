أسرة أحمد المنسي ترفض مسلسل الاختيار

2020/04/28 | 00:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظي مسلسل “الاختيار” بإشادةٍ واسعة لحظة عرضه حلقاته الأولى، فحصد نسبة مشاهدةٍ عالية، خصوصاً وأنَّ أحداث المسلسل تدور حول قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري أحمد صابر منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته للتصدي لهجوم إرهابي في سيناء عام 2017.ولكن وعلى ما يبدو أنَّ عائلة المنسي […]

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