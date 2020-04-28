السودان.. بث أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق

2020/04/28 | 00:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر إعلامية سودانية الأحد، بأن التلفزيون الرسمي للبلاد، بث أذان المغرب قبل 10 دقائق من موعده، الأمر الذي تسبب بحالة من الإرباك والبلبلة.وأشارت المصادر، إلى أن “السودانيين فوجئوا قبيل غروب الشمس بـ10 دقائق في ثاني أيام شهر رمضان برفع أذان المغرب”.وتابعت: “الأمر تسبب في إرتباك معظم من كانوا يشاهدون التلفزيون، وخصوصا […]

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