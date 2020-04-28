عاجل: مصدر: داعش يهاجم نقاط امنية للمرة الثانية هذه الليلة شمال شرق بعقوبة

2020/04/28 | 01:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان عناصر داعش قاموا بشن هجوم على نقاط امنية للمرة الثانية هذه الليلة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ ا"لغد برس"، ان "عناصر لداعش شنوا هجوما على نقاط امنية للمرة الثانية هذه الليلة في منطقة الكبة بأطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى".

واضاف ان "القوات الامنية مشطت المنطقة".

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