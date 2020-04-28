مقتل شاب سوري برصاص الشرطة التركية في أضنة

2020/04/28 | 01:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة أضنة التركية، اليوم الاثنين، حادثة مقتل شاب سوري، على يد الشرطة التركية، لعدم استجابته لهم لحظة إيقافه للتفتيش.وقد نشر شقيق الشاب المقتول، منشوراً على صفحته في “فيس بوك” أرفقها بصورة شقيقه قال…

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