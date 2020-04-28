2020/04/28 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن اصابة شرطي بتعرض داعشي على ناحية العبارة بديالى .وقالت الخلية في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “عناصر من عصابات داعش الارهابية استهدفوا بواسطة قاذفة RBG7 محولة كهربائية في قرية الگبة بناحية العبارة في قضاء بعقوبة”.واضافت: “مما ادى الى قطع تيار الكهرباء، وقد اعقب هذا العمل الإرهابي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تصدر بيانا بشان تعرض داعش لناحية العبارة في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تصدر بيانا بشان تعرض داعش لناحية العبارة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).