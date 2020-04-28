دراسة فرض ارتداء الكمامات في الأردن

2020/04/28 | 01:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة، سعد جابر، عن دراسة وزارة الصحة، لفرض ارتداء الكمامات في الأردن، بعد عودة النشاط الاقتصادي بشكل جزئي.وقال جابر، إن هناك قطاعات متعددة، فرض عليها ارتداء الكمامات، إلا أنها لم تطبق القرار، حتى الآن

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