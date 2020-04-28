32 مليار درهم موارد صندوق تدبير  كورونا وتفيد منه 4 ملايين و300 ألف أسرة مغربية

2020/04/28 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون بادرت السلطات العمومية بعدد من المدن المغربية باختيار عينات عشوائية داخل الوحدات الصناعية للكشف المبكر بواسطة التحاليل المخبرية عن إمكانية الإصابة بفيروس كوفيد 19 كإجراء استباقي للحد من هذا الوباء داخل هذه الوحدات والمجتمع بصفة عامة، كما استهدفت هذه العملية موظفي المؤسسات السجنية والمساجين ثم أيضا المهنيين الخواص، نظير […]

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