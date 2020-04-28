رسالة من رئيس خلية الازمة في محافظة بابل.. هذا مضمونها

2020/04/28 | 01:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجة رئيس خلية الازمة محافظ بابل حسن منديل السرياوي ، اليوم الثلاثاء، رسالة في ضل جائحة كورونا التي يشهدها العالم.و قال السرياوي في نص رسالته التي تلقت “العهد نيوز” نسخة منها: “أتقدم بالشكر الجزيل إلى جيش الصد الأول اطباء بابل الشجعان بكافة الاختصاصات لموقفهم الإنساني والأخلاقي والمهني والتزامهم بقرارات خلية الأزمة في غلق العيادات […]

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