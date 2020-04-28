فاتح ماي في عام كورونا - حسن أحراث

2020/04/28 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث جرت العادة بالمغرب وخارج المغرب أن تخلد الطبقة العاملة العيد الأممي للعمال.



وكانت المناسبة تجسد بالفعل قوة العمال وتطلعهم للتحرر والانعتاق.



وترسم صورة الوفاء للتضحيات الخالدة ولما يرمز اليه فاتح ماي 1886 من كفاحية وصلابة في مواجهة برجوازية دموية وآلياتها القمعية...كانت مناسبة فاتح ماي في سنوات سابقة ببلادنا، ورغم تواضعها شكلا ومضمونا، لحظة شاركت فيها جماهير شعبية غفيرة وفي طليعتها الطبقة العام ......





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