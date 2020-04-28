النقد الذرائعي - عبير خالد يحيي

2020/04/28 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبير_خالد_يحيي كتبت الباحثة الجزائرية عقيلة مراجي :النقد الذرائعي، البراغماتية اللغوية عند عبد الرزاق الغالبيالنقد الذرائعي، البراغماتية اللغوية عند عبد الرزاق الغالبي النقد الذرائعي، البراغماتية اللغوية عند عبد الرزاق الغالبي:تمهيد:بعد الضغط الكبير الذي شهدته الساحة النقدية في ظل الحداثة و ما بعد الحداثة، وبسبب التراكم المناهجي الذي أفرزته المسارح النقدية الغربية الحديثة ......





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