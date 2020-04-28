فرنسا تسجل 3764 إصابة و437 وفاة بفيروس كورونا

2020/04/28 | 01:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت فرنسا أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، فضلاً عن ارتفافي ع عدد الوفيات لم يسجل منذ عدة أيام.

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