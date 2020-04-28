2020/04/28 | 01:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن اصابة منتسب امني بهجوم لداعش في ديالى.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "عناصر من عصابات داعش الارهابية يستهدفون بواسطة قاذفة RBG7 محولة كهربائية في(قرية الگبة بناحية العبارة في قضاء بعقوبة)، مما ادى الى قطع تيار الكهرباء،".

واضافت "وقد اعقب هذا العمل الإرهابي إطلاق نار مباشر بواسطة سلاح قناص، مما أدى جرح منتسب من فوج طوارئ ديالى الثامن".

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