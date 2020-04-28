2020/04/28 | 01:32 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق: المواطنون لم يلتزموا بإجراءات الوقاية خلال الحظر الجزئي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 01:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: المواطنون لم يلتزموا بإجراءات الوقاية خلال الحظر الجزئي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: المواطنون لم يلتزموا بإجراءات الوقاية خلال الحظر الجزئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).