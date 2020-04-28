2020/04/28 | 01:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قررت خلية الازمة في محافظة بابل، الثلاثاء، شمول يومي الجمعة والسبت بحظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلية الازمة في بابل تصدر قرارا بشأن حظر التجوال وتكشف حقيقة تسجيل 9 اصابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بابل
قررت خلية الازمة في محافظة بابل، الثلاثاء، شمول يومي الجمعة والسبت بحظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلية الازمة في بابل تصدر قرارا بشأن حظر التجوال وتكشف حقيقة تسجيل 9 اصابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلية الازمة في بابل تصدر قرارا بشأن حظر التجوال وتكشف حقيقة تسجيل 9 اصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).