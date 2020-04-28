خلية الازمة في بابل تصدر قرارا بشأن حظر التجوال وتكشف حقيقة تسجيل 9 اصابات

2020/04/28 | 01:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بابل

قررت خلية الازمة في محافظة بابل، الثلاثاء، شمول يومي الجمعة والسبت بحظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضا...





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