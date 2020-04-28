ناشطة سعودية تتلقى تهديدات بالقتل في بريطانيا

2020/04/28 | 01:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الناشطة الحقوقية السعودية، المقيمة في بريطانيا، علياء أبو تايه الحويطي، عن تلقيها تهديدات، عبر مكالمة هاتفية، بسبب إثارتها لقضية ترحيل أبناء قبيلتها من المناطق الواقعة داخل مشروع نيوم، الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وأشارت علياء إلى أن شخصا اتصل بها على هاتفها وقال لها: “نستطيع الوصول إليك في لندن، تعتقدين أنك […]

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