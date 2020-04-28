2020/04/28 | 01:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبودي: في حال تفويض السنة والاكرد للكاظمي بإختيار كابينته الوزارية سنفوضه كذلك {موسع} هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 01:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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