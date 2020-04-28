2020/04/28 | 01:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، عن فرض حظر تجول جديد في عموم الولايات التركية، اعتباراً من يوم الجمعة القادم، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.وجاء ذلك بعد اجتماع عقده الرئيس التركي، “رجب طيب…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن عن حظر تجول جديد) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن عن حظر تجول جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).