اعلامي فلسطيني : مسلسل أم هارون سيُعيد اليهود

2020/04/28 | 01:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الصحفي والإعلامي الفلسطيني عبد الباري عطوان، المسلسل الخليجي “أم هارون” الذي تقوم ببطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد، معتبرًا أنه أحد أخطر حلقات التطبيع والتشريع لعودة اليهود إلى الجزيرة العربية.وقال عبد الباري عطوان في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مسلسل أم هارون هو أحد أخطر حلقات التطبيع والتشريع لعودة اليهود إلى الجزيرة العربية وخيبر […]

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