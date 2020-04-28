ياسر العظمة في ظهور نادر

2020/04/28 | 01:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الفنان السوري یاسر العظمة، متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو في ظهور نادر له يعد الأول بعد انتشار شائعة وفاته منذ أغسطس من العام الماضي، وحرص ياسر العظمة خلال المقطع على توجيه رسالة هنأ فيها جمهوره في الوطن العربي والإسلامي بمناسبة حلول شھر رمضان المبارك.وقال ياسر العظمة “يسعد […]

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